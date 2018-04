Gengenbach – Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Gengenbach (ots) – Ein noch unbekannter Autofahrer hat am frühen Mittwochabend zwischen 17.50 Uhr und 18.10 Uhr einen in der Straße ´Im Röschbünd´ geparkten Renault Twingo gerammt. Um den Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro kümmerte sich der Unfallverursacher nicht. Die Beamten des Polizeipostens Gengenbach haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen unter der Telefonnummer: 07803 9662-0 um Kontakaufnahme.

