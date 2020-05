Gengenbach – Zwei Schwerverletzte nach spektakulärem Unfall

Anzeige

Gengenbach (ots) – Bei einem spektakulären Unfall auf einem Kundenparkplatz in der Straße „Allmend“ sind am Dienstagvormittag zwei Personen schwer verletzt worden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere Zehntausend Euro summieren. Ein über 80 Jahre alter Mercedes-Fahrer hat hierbei nach ersten Erkenntnissen das Gaspedal mit der Bremse verwechselt, woraufhin das Malheur seinen Lauf nahm. Der Senior beschleunigte durch die Verwechslung seinen Wagen und war dementsprechend rasant durch eine dortige Waschanlage „gesaust“. An deren Ende konnte sich gerade noch ein Radfahrer durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen; dessen Fahrrad flog infolge der anschließenden Kollision jedoch meterweit durch die Luft. Die unbeabsichtigte „Irrfahrt“ war hiermit allerdings noch nicht beendet. Im weiteren Verlauf prallte der Mercedes-Lenker, immer noch beschleunigend, gegen einen auf dem Parkplatz fahrenden VW-Transporter, sodass dieser durch die Wucht des Aufpralls gegen einen dortigen Geldautomaten geschleudert wurde. Ein am Geldautomat stehender Kunde wurde hierbei von dem VW Transporter erfasst, zwischen Auto und Geldautomat eingeklemmt und hierdurch schwer verletzt. Auch der mutmaßliche Unfallverursacher trug durch den Unfall schwere Verletzungen davon und musste, wie der 70-jährige Fußgänger, in eine Offenburger Klinik gebracht werden. Der 39 Jahre alte VW-Fahrer sowie der Radfahrer kamen nach derzeitigen Erkenntnissen mit dem Schrecken davon. Außer drei Rettungsfahrzeugen mit Notärzten und mehreren Polizeistreifen aus Gengenbach und Offenburg, waren ferner zehn Wehrleute aus Gengenbach mit drei Einsatzfahrzeugen an der Unfallstelle. Die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg haben die weitere Sachbearbeitung übernommen.

