Gengenbach: Zwei Wohnwagen gestohlen

Anzeige

In der Nacht von Freitag auf Samstag, in der Zeit von 0.05 bis 0.49 Uhr, entwendeten unbekannte Täter zwei Wohnwagen in Gengenbach, Eugen-Klaussner-Straße. Diese waren auf einem videoüberwachten Privatgrundstück abgestellt.

Die Aufnahmen sind jedoch von schlechter Qualität. Es ist lediglich zu erkennen dass es sich bei dem Täterfahrzeug um einen dunklen Pkw handelt. An diesem wurden die Wohnwagen angehängt und abtransportiert. Die beiden Wohnwagen der Marke Fendt Caravan 390 haben einen Gesamtwert von über 30 000 Euro.

Zeugen gesucht

Zudem konnte man einen Radfahrer wahrnehmen, der zur Tatzeit diese Örtlichkeit in der Eugen-Klaussner-Straße passierte. Dieser Radfahrer, aber auch weitere Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Offenburg, Telefon 0781/21-2200, in Verbindung zu setzen.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4118415