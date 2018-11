Gernsbach – Abfall in Brand geraten

Anzeige

Gernsbach (ots) – Auf einem Firmengelände in der Obertsroter Straße ist in der Nacht auf Donnerstag gepresster Abfall in Brand geraten. Die Ursache des Feuerausbruchs ist noch unklar, könnte aber möglicherweise in zu heiß entsorgten Produktionsabfällen zu suchen sein. Einsatzkräfte der Feuerwehr Gernsbach konnten die gegen 2.40 Uhr ausgebrochenen Flammen ablöschen. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. Verletzt wurde niemand.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4122578