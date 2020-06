Gernsbach – Abgekommen

Anzeige

Gernsbach (ots) – Ein 90-jähriger Autofahrer war am frühen Donnerstagmorgen auf der L564 von Bad Herrenalb in Richtung Loffenau unterwegs, als er kurz nach 3 Uhr in einer scharfen Rechtskurve möglicherweise aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn abkam. Er fuhr im weiteren Verlauf einen 30 Meter tiefen Abhang hinab. Das vorsorglich eingetroffene Großaufgebot an Rettungskräften war letztlich nicht erforderlich, denn der Senior blieb zum Glück unverletzt. Es entstand lediglich ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

