Anzeige

Polizeipräsidium Offenburg [Newsroom]

Gernsbach (ots) – Die Autofahrt eines 31-Jährigen endete am Dienstagabend in der Schwarzwaldstraße. Beamte des Polizeireviers in Gaggenau kontrollierten den VW-Lenker kurz nach 20 Uhr und mussten feststellen, dass er wahrscheinlich unter dem … Lesen Sie hier weiter…

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4035546