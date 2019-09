Gernsbach – Arbeitsunfall

Anzeige

Gernsbach (ots) – Ein 33 Jahre alter Arbeiter musste nach einem Sturz am Mittwochmittag auf einem Firmengelände in der Obertsroter Straße mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen werden. Nach ersten Ermittlungen war der Mann kurz vor 15 Uhr damit beschäftigt, in einer Höhe von rund 7 Metern ein Gerüst abzubauen. Aus noch unbekannter Ursache verlor er die Balance, stürzte und schlug auf dem Boden auf. Die Beamten des Polizeipostens Gernsbach haben die Ermittlungen zum Unglückshergang aufgenommen.

