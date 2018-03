Gernsbach – Ausgenüchtert

Gernsbach (ots) – Die Besatzung eines Rettungswagens musste sich am Donnerstagabend gegen 21 Uhr in der Hebelstraße um einen hilflosen Mann kümmern. Da dieser aber in erster Linie kein medizinisches Problem hatte, sondern vielmehr mit über zwei Promille nicht mehr auf sich selbst Acht geben konnte, wurden die Beamten des Polizeireviers Gaggenau zur Unterstützung hinzugezogen. Dem Mann wurde daraufhin polizeiliches Obdach zur Ausnüchterung gewährt. In den nächsten Tagen wird ihm eine Rechnung für das nächtliche Quartier ins Haus stehen.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3893408