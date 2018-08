Gernsbach – Ausgeschert und gestreift

Anzeige

Gernsbach (ots) – Beim Rechtsabbiegen in eine Einfahrt an der Obersroter Straße scherte der Lenker eines Lastwagens am Mittwochmittag vermutlich etwas zu weit aus, was dazu führte, dass er ein entgegenkommendes Wohnmobil streifte. Während das Schwergewicht unbeschädigt blieb, entstand am Wohnmobil ein Sachschaden von rund 6.000 Euro. Verletzt wurde niemand. /ma

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4030536