Gernsbach – Autos aufgebrochen / Zeugenaufruf

Anzeige

Gernsbach (ots) – Ein noch Unbekannter machte sich im Verlauf des Mittwochvormittags an gleich mehreren Pkw zu schaffen, die auf einem Waldparkplatz an der L76b geparkt waren.Zwischen 10.30 Uhr und kurz nach 11 Uhr schlug der Langfinger an drei Fahrzeugen die hinten rechts befindlichen, kleinen Seitenscheiben ein und klappte anschließend die Rückbänke um. An erhofftes Diebesgut gelangte er hierbei zwar nicht, er hinterließ jedoch einen Sachschaden von rund 1.500 Euro. Die ermittelnden Beamten des Polizeipostens Gernsbach sind nun auf der Suche nach möglichen Zeugen der Vorfälle. Hinweise werden an die Telefonnummer 07224 3663 erbeten.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 – 211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4627095 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4627095