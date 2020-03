Gernsbach, B 462 – Drei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Anzeige

Gernsbach (ots) – Drei Leichtverletzte und rund 6.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Auffahrunfalls am Sonntagmittag an der Einmündung der K 3767 in die B 462. Eine 25 Jahre alte Golf-Fahrerin musste hierbei kurz nach 12:30 Uhr aufgrund eines im Einsatz befindlichen Notarztwagens zunächst ihre Geschwindigkeit reduzieren und letztendlich bis zum Stillstand abbremsen. Eine nachfolgende 52-jährige VW-Lenkerin erkannte die Verkehrssituation zu spät und prallte in das Heck der Vorausfahrenden. Sowohl die beiden Fahrerinnen, als auch eine Mitfahrerin im Golf erlitten leichte Verletzungen.

