Gernsbach, B462 – Disput auf der Bundesstraße

Gernsbach, B462 (ots) – Nachdem ein Autofahrer am Donnerstag einen Motorradfahrer auf der B 462 in Richtung Freudenstadt überholt hatte, kam es an einer Baustellenampel gegen 10:50 Uhr zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern zu weiteren Auseinandersetzungen. Im Streit um das vorangegangene Fahrmanöver beschädigte der 29 Jahre alte Harley-Fahrer den Außenspiegel am VW des Kontrahenten. In der Folge musste der weitere verbal ausgetragene und in einer Rangelei mündende Disput durch die Beamten des Polizeireviers Gaggenau geschlichtet werden. Wegen Sachbeschädigung sieht der Biker nun einer Anzeige entgegen.

