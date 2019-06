Gernsbach – Besonnen reagiert

Anzeige

Gernsbach (ots) – Indem vermutlich mehrere Unbekannte in den frühen Freitagmorgenstunden die Kellertür eines Anwesens in Scheuern gewaltsam aufgehebelt hatten, gelangten sie in das Innere des Gebäudes. Durch das kriminelle Treiben erwacht, verschloss die Anwohnerin umgehend die Schlafzimmertür und verständigte telefonisch die Polizei. Da die Täter dies vermutlich bemerkten, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und ergriffen ohne Beute die Flucht. Zurück blieb ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen aufgenommen.

