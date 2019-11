Gernsbach – Blechschäden

Anzeige

Gernsbach (ots) – Ohne Verletzungen und glücklicherweise lediglich mit Blechschäden kamen zwei Autofahrer nach einem Zusammenstoß in der Straße `Hofstätte` davon. Der 57 Jahre alte Lenker eines VW war am Montag gegen 17:30 Uhr auf dem `Mühlgrabenweg` unterwegs, als er nach links in Richtung Stadtbrücke abbiegen wollte und hierbei mit dem BMW eines 59-Jährigen kollidierte. Dieser befuhr die L 78 von der Stadtbrücke kommend. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau bilanzieren den Schaden auf insgesamt rund 10.000 Euro.

