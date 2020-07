Gernsbach – Brand eines Einfamilienhauses

Anzeige

Offenburg (ots) – Bei dem Brand eines Einfamilienhauses in der Casimir-Katz-Straße kam am Abend ein dort wohnender Rentner ums Leben. Das Feuer war gegen 18.50 Uhr aus noch ungeklärter Ursache im Erdgeschoss des Gebäudes ausgebrochen. Trotz schneller Alarmierung der örtlichen Feuerwehr kam für den Senior jede Hilfe zu spät. Beamte des Polizeireviers Gaggenau sowie der Kriminalpolizei Offenburg waren vor Ort und haben die ersten Maßnahmen zur Gefahrenabwehr sowie zur Erforschung des Sachverhaltes eingeleitet. Das Einfamilienhaus ist bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden dürfte im unteren sechsstelligen Bereich liegen. Die Maßnahmen der örtlichen Wehrmänner zur Sicherung des Brandobjektes dauerten zur Zeit noch an. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit annähernd 80 Mann im Einsatz.

