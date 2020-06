Gernsbach – Durch Alarmanlage gestört

Anzeige

Gernsbach (ots) – Möglicherweise wurde ein bislang unbekannter Einbrecher am Donnerstagmittag durch die Auslösung einer Alarmanlage in die Flucht geschlagen. Der Unbekannte versuchte kurz nach 12 Uhr die Flügeltür eines Einkaufsmarktes in der Hebelstraße aufzudrücken, als die Sicherungsanlage akustisch auf die kriminellen Machenschaften aufmerksam machte. Nach bisherigen Feststellungen dürfte nichts entwendet worden sein. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich hingegen auf etwa 1.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau und der Kriminaltechnik haben die Ermittlungen aufgenommen.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 – 211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4621856 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4621856