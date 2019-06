Gernsbach – Festessen ergaunert, Zeugen gesucht

Anzeige

Gernsbach (ots) – Völlig unerschrocken und unverfroren haben sich bislang unbekannte Einbrecher in der Nacht auf Freitag bei ihrem Eindringen in das Freibad in der Hildastraße gezeigt. Nachdem die ungebeten Besucher zwischen 21 Uhr und 10 Uhr die Umzäunung des Igelbachbades überwunden hatten, machten sie sich an einem mit Rollladen gesicherten Fenster des Kiosks zu schaffen und hebelten dasselbe auf. Im Anschluss bereiteten sich die Ganoven seelenruhig mit im Verkaufsraum vorgefundenen Lebensmitteln einen nächtlichen Gaumenschmaus zu. Hierbei machten die illegalen Gourmets selbst vor der Nutzung einer im Kiosk befindliche Fritteuse nicht halt. Nachdem sich die Feinschmecker inklusive vorgefundener Getränke den Magen vollgeschlagen hatten, verschwanden sie unerkannt in der Nacht. Hinweise zu verdächtigen Personen werden unter der Rufnummer: 07225 9887-0 an die Ermittler des Polizeireviers Gaggenau erbeten.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781/21-1211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4309983