Gernsbach – Flucht folgen Anzeigen

Gernsbach (ots) – Mehrere Anzeigen stehen einem 17-jährigen Rollerfahrer und seinem gleichaltrigen Sozius nach einer Flucht vor der Polizei am Dienstagmorgen ins Haus. Das Duo sollte gegen 11 Uhr im Mühlgrabenweg durch eine Streife des Polizeireviers Gaggenau einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Anstatt jedoch anzuhalten, beschleunigte der Fahrer des Kleinkraftrades und flüchtete via Färbertorstraße, Jahnstraße und Weinbergstraße, während sein Sozius das Kennzeichen mit der Hand abdeckte. Aufgrund eines Pfostens auf einem Fußweg, konnte das Duo entkommen und die uniformierten Verfolger vorerst ´abschütteln´. Diese fanden jedoch den zurückgelassenen Roller in der Weinauerstraße auf und konnten die Halteranschrift ermitteln. Dort trafen sie auf den Rollerfahrer und – im Schrank versteckt – auf seinen Sozius. Die Überprüfung des Motorrollers auf einem Rollenprüfstand ergab, dass dieser mit rund 80 km/h deutlich zu schnell fuhr. Unter anderem weil der Jugendliche hierfür keine Fahrerlaubnis vorweisen kann, sieht er einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis entgegen. Seinem Sozius steht für das Verdecken des Kennzeichens auf der Flucht ein Verfahren wegen Strafvereitelung ins Haus.

