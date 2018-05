Gernsbach – Föhn fängt Feuer?

Gernsbach (ots) – Vermutlich der technische Defekt an einem Föhn rief am Mittwochmittag gegen 14 Uhr die Feuerwehren aus Gernsbach und Obersrot sowie die Beamten des Polizeireviers Gaggenau auf den Plan. Nachdem ein Anwohner der Straße „Am Schwimmbad“ das zum Haare trocknen vorgesehene Gerät nach der Nutzung versorgt hatte, fing dieses vermutlich Feuer und entzündete umliegende Gegenstände. Die Wehrleute der anwesenden Feuerwehren konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und ablöschen. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von etwa 800 Euro. Das Gebäude wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen.

