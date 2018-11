Gernsbach, Gaggenau – Begehrte Zweiräder

Anzeige

Gernsbach (ots) – Nach den Diebstählen mehrerer Motorroller, beziehungsweise deren unbefugter Ingebrauchnahme, haben die Beamten des Polizeireviers Gaggenau die Ermittlungen aufgenommen. Im Bereich der Hans-Thoma-Straße / Sulzbacher Straße wurden zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen ein Aprilia- und ein TGB-Bullet-Roller entwendet, die auf einem Zweiradparkplatz eines Unternehmens abgestellt waren. Die beiden Fahrzeuge konnten am frühen Sonntagmorgen am Sportplatz in Ottenau beschädigt aufgefunden werden. Ebenfalls am frühen Sonntagmorgen musste ein Jugendlicher in der Scheffelstraße gegen 1:20 Uhr bei seiner Heimkehr bemerken, dass sein Roller fehlte. Das Zweirad hatte er gegen 23 Uhr dort abgestellt und mittels Lenkradschloss gesichert. Ein Unbekannter hatte das Gefährt entwendet und am Murgdamm in Bad Rotenfels zurückgelassen. Dort konnte der beschädigte Roller am Sonntagmorgen durch einen Spaziergänger aufgefunden werden. Ein weiterer Motorroller war das Ziel eines Unbekannten in der Loffenauer Straße. Dort wurde offenbar gegen 22:30 Uhr versucht, einen Benelli-Roller zu entwenden. Da dessen Lenkschloss jedoch der Gewalteinwirkung standhielt, wurde das ebenfalls beschädigte Gefährt wenige Meter weiter zurückgelassen. An allen Fahrzeugen wurden die Lenkschlösser, wie auch zum Teil die Verkleidungsteile stark beschädigt. Aus den Zweirädern wurden vereinzelt die Helme und andere im Helmfach befindliche Gegenstände entwendet. Zur Spurensicherung wurden die Kleinkrafträder zum Polizeirevier nach Gaggenau gebracht.

