Gernsbach – Gebäudebrand

Offenburg (ots) – Am Freitag wurde um 01:45 Uhr von Anwohnern in der Beethovenstraße via Notruf gemeldet, dass der Dachstuhl eines Gebäudes brennt. Beim Eintreffen von FW und Polizei stand das Dach in Vollbrand. Ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Gebäude konnte durch den Löscheinsatz der Feuerwehr verhindert werden; nicht jedoch, dass der Schopf (Grundfläche 8×5 Meter) mit einer Wohnung im Dachgeschoss so stark in Mitleidenschaft gezogen wurde, dass er voraussichtlich abgerissen werden muss. Personen kamen durch den Brand nicht zu Schaden. Der entstandene Schaden kann noch nicht beziffert werden. Da Brandstiftung als Brandursache nicht ausgeschlossen werden kann, haben Beamte des Kriminaldauerdienstes die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

