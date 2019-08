Gernsbach – Glück im Unglück

Anzeige

Gernsbach (ots) – Beim Befahren einer Landstraße in Richtung Gernsbach kam ein 25-jähriger Motorradfahrer am Donnerstag gegen 13:40 Uhr vermutlich aufgrund fehlender Fahrpraxis in einer Rechtskurve zu Fall. Das Zweirad rutschte im weiteren Verlauf gegen einen entgegenkommenden Pkw. Der gestürzte Zweirad-Lenker wurde glücklicherweise nicht von dem Gegenverkehr erfasst, kam jedoch zur Behandlung seiner bei dem Sturz zugezogenen Verletzungen in ein Klinikum in Baden-Baden. Der entstandene Sachschaden beträgt 12.000 Euro.

/gü

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4355910