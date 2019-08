Gernsbach, Hilpertsau, Gaggenau – Von Haustür zu Haustür gezogen

Anzeige

Gernsbach, Hilpertsau, Gaggenau (ots) – Drei von Haustür zu Haustür ziehende mutmaßliche Bettlerinnen haben am Freitagmorgen einen Anwohner der Blumenstraße dazu veranlasst, die Beamten des Polizeireviers Gaggenau zu informieren. Zwei Frauen des Trios konnten kurz vor 10:30 Uhr bei einer Überprüfung in der Wingertstraße angetroffen und kontrolliert werden. Bereits am Vortag waren die beiden selben Damen in Gaggenau, im Bereich der Dörnig- und Brunnenäckerstraße, unterwegs und versuchten bei den dortigen Anwohnern Bargeld zu erbetteln. Strafbare Handlungen konnten den 14 und 39 Jahre alten Frauen nicht nachgewiesen werden. Ihnen wurde jeweils ein Platzverweis erteilt und das Betteln untersagt.

