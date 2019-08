Gernsbach, Hilpertsau – Motorrad gestohlen

Anzeige

Gernsbach, Hilpertsau (ots) – Nachdem ein Anwohner der Blumenstraße am Sonntagmittag das Fehlen seines Motorrads entdeckte, ermitteln nun Beamte des Polizeireviers Gaggenau. Unbekannte machten sich zwischen Sonntagmittag und -abend an dem in einen Hof abgestellten Kraftrad zu schaffen und entwendeten das weiß / rot / schwarz /orange farbige Zweirad der Marke KTM. Personen, die etwas Verdächtiges beobachten konnten oder Hinweise zum gestohlenen Kraftrad geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07225 9887-0 bei den ermittelnden Beamten zu melden. /ma

