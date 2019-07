Gernsbach – Hochwertiges E-Bike gestohlen, Zeugenhinweise erbeten

Anzeige

Gernsbach (ots) – Die Beamten des Polizeipostens Gernsbach hoffen nach dem Diebstahl eines hochwertigen Elektrofahrrads der Marke „Bergamont“ in der Straße „Im Rad“ auf Hinweise aus der Bevölkerung. Am Donnerstagmorgen wurde zwischen 8 Uhr und 11 Uhr das verschlossen unter einem Carport abgestellte und mit einem Bosch-Motor ausgestatte Bike im Wert von über 3.000 Euro gestohlen. Ein Nachbar hatte in der Nacht zuvor einen Jugendlichen dabei ertappt, wie sich dieser gegen 22:30 Uhr mutmaßlich an dem Fahrrad vergreifen wollte. Der Jugendliche ergriff jedoch schnell die Flucht und konnte entkommen. Ob der dunkel bekleidete und etwa 165 Zentimeter große Verdächtige mit kurzen braunen Haaren nun auch tatsächlich für den vorliegenden Diebstahl verantwortlich ist, bedarf weiterer Ermittlungen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum Verbleib des E-Bikes werden unter der Telefonnummer: 07224 3663 erbeten.

