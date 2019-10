Gernsbach – Hoher Sachschaden

Anzeige

Gernsbach (ots) – Ein Linienbus und die Lenkerin eines Hondas kamen am Sonntagabend nicht ohne Berührung aneinander vorbei. Gegen 20:45 Uhr befuhren beide Fahrzeuge die Staufenberger Straße in jeweils entgegengesetzter Richtung. Der Bus streifte hierbei das am Fahrbahnrand haltende Auto. In der Folge entstanden an beiden Fahrzeugen Schäden im Gesamtwert von rund 8000 Euro, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

