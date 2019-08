Gernsbach – Hoher Schaden nach „Alkoholfahrt“

Anzeige

Gernsbach (ots) – Wahrscheinlich dürfte die starke Alkoholisierung eines 44-jährigen Mercedes-Fahrers in den frühen Donnerstagmorgenstunden zu einem Verkehrsunfall in der Scheuerner Straße geführt haben. Der Mann war gegen 1.30 Uhr in Richtung Scheuern unterwegs, als er mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw kollidierte. Es entstand so ein Schaden von rund 15.000 Euro. Die alarmierten Beamten stellten im Zuge der anschließenden Kontrolle fest, dass der Unfallverursacher mit über eineinhalb Promille am Steuer seines Wagens gesessen haben dürfte. Er musste im weiteren Verlauf eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.

