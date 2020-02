Gernsbach – In leerstehendem Haus randaliert

Anzeige

Gernsbach (ots) – Ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung sehen seit Dienstagabend mehrere Jugendliche entgegen, nachdem sie im Stadtgebiet in ein leerstehendes Gebäude eingedrungen sind. Gegen 22:30 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge, dass er verdächtige Geräusche und später Taschenlampenschein aus dem leerstehenden Einfamilienhaus wahrnahm. Kurze Zeit später, als die Jugendlichen das Eintreffen der Polizei wahrnahmen, flüchteten diese aus dem Haus. Dabei konnte ein amtsbekannter 17-Jähriger vorläufig festgenommen und später in die Hände seiner Mutter übergeben werden. Während die Personalien zweier 16- und 17-jährigen Flüchtigen ebenfalls bekannt sind, ermitteln die Beamten des Polizeireviers Gaggenau nun die Identitäten der drei bis vier noch unbekannten Begleiter. Auf welche Summe sich der Sachschaden an diversen Türen und Fenstern des Gebäudes beläuft, ist derzeit noch unbekannt.

