Gernsbach, Kuppenheim – Angetrunken unterwegs

Gernsbach, Kuppenheim (ots) – Insgesamt drei angetrunkene Autofahrer mussten die Beamten des Polizeirevier Gaggenau am Mittwoch und Donnerstag aus dem Verkehr ziehen. Gegen 18:45 Uhr erwischte es eine 58-Jährige in Gernsbach in der Schwarzwaldstraße. Sie hatte sich mit mutmaßlich über einem Promille ans Steuer ihres Autos gesetzt. Um 23:15 Uhr wurde eine 43-Jährige ebenfalls in Gernsbach in der Obertsroter Straße mit ungefähr 1,2 Promille am Steuer ihres Autos festgestellt. Doch nicht genug, um kurz nach 2 Uhr ging den Ermittlern ein 58-Jähriger ins Netz. Er wurde in Kuppenheim in der Friedrichstraße kontrolliert und war nach bisherigen Erkenntnissen mit über 1,4 Promille Alkohol im Blut mit seinem Auto losgefahren. Alle Drei erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

