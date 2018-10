Gernsbach, L 76b – Mit Sommerreifen stecken geblieben

Anzeige

Gernsbach (ots) – Einem 58 Jahre alten Opel-Fahrer stehen außer 80 Euro Bußgeld und einem Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei zudem noch Abschleppkosten ins Haus. Der Endfünfziger war am Sonntagmittag mit seinem Wagen auf der schneebedeckten L 76b bei Reichental unterwegs und blieb im Bereich der „Rankhütte“ mit aufgezogenen Sommerreifen stecken. Für den Zafira-Lenker ging es weder vor noch zurück, sodass dem noch im Sommermodus befindlichen 58-Jährigen nichts anderes übrig blieb, als einen Abschleppdienst zu bemühen. Im Zusammenhang mit den Bergungsarbeiten kam es zu Behinderungen und es bildete sich ein Rückstau. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Fahrzeuge in den nun beginnenden Wintermonaten unbedingt winterfest gemacht werden sollten. Bei nicht vorschriftsmäßiger Bereifung drohen nicht nur empfindliche Bußgelder und Punkte in Flensburg, im Schadensfall sind auch Regressansprüche der Autoversicherer denkbar. Erhöhen Sie Ihre Sicherheit im Straßenverkehr und die der anderen Verkehrsteilnehmer durch die richtige Reifenwahl.

