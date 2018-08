Gernsbach – Leicht verletzt

Anzeige

Gernsbach (ots) – Eine 36-jährige Fahrerin eines Ford war am Dienstagmorgen auf der Baccarat-Straße in Richtung Hörden unterwegs, als sie kurz vor 12 Uhr einen am Fahrbahnrand abgestellten Müllwagen passieren wollte. Während des Vorbeifahrens soll ein Arbeiter hinter dem Müllfahrzeug hervorgetreten sein und versucht haben, die Fahrbahn zu Fuß zu überqueren. Hierbei stieß er seitlich gegen den Transit der Frau und wurde leicht verletzt. Er musste durch hinzugerufene Helfer des Rettungsdienstes in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4029775