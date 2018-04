Gernsbach – Löschanlage verrichtete ihren Dienst

Gernsbach (ots) – Zu einem Feuerwehreinsatz führte der Brand in einer papierverarbeitenden Firma in der Obertsroter Straße. Gegen 10:20 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem in entfachte Kartonreste eine Brandmeldeanlage auslösten. Beim Eintreffen der Feuerwehr Gernsbach löschte die automatische Kohlenstoffdioxid-Löschanlage das entstehende Feuer bereits ab, was zur Folge hatte, dass weder Personen verletzt noch Sachschaden zu beklagen war. Wie es zu dem Vorfall kommen konnte ist noch Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3924755