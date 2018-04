Gernsbach – Mit Marihuana erwischt

Gernsbach (ots) – Zwei Beamten, die in zivil in Gernsbach zu Fuß unterwegs waren, fiel gegen 17 Uhr eine Gruppe von mehreren Jugendlichen im Bereich des Ostpreußenwegs auf. Da der deutliche Geruch von Marihuana in der Luft lag, wurde zusammen mit zwei weiteren Polizeibeamten eine Kontrolle durchgeführt. Hierbei händigte ein 19-Jähriger mehrere kleine Beutel mit Marihuana und entsprechendem Konsumzubehör aus. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

