Gernsbach – Motorradfahrer durch Auffahren leicht verletzt

Gernsbach (ots) – Zu einem Unfall mit rund 5.000 Euro Sachschaden und einem leichtverletzten Motorradfahrer kam es am Sonntagnachmittag auf der L 76b. Ein 40-jähriger Motorradfahrer war gegen 17:15 Uhr mit seiner Kawasaki von Reichental in Richtung Kaltenbronn unterwegs, als er nach einer Linkskurve wegen kurzer Unaufmerksamkeit einen vor ihm an einer Engstelle wartenden Volvo übersah. Durch das Auffahren auf den Pkw und den anschließenden Sturz verletzte sich der Motorradfahrer offenbar nur an der Hand. An seiner Kawasaki, die abgeschleppt werden musste, entstand ein Schaden von rund 3.000 Euro.

/rs

