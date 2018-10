Gernsbach – Motorradfahrer nach Unfall leicht verletzt

Anzeige

Gernsbach (ots) – Der 19 Jahre alte Lenker eines VW befuhr am Sonntagmittag gegen 12.45 Uhr die Igelbachstraße in Richtung Freudenstadt, als er an der Eimündung zur Loffenauer Straße den von links kommenden, bevorrechtigten Motorradfahrer übersah und es zum Zusammenstoß kam. Hierbei zog sich der 56-jährige Lenker der Maschine leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Die Wehrleute aus Gernsbach kümmerten sich um das auslaufende Öl und die Sicherung der verunreinigten Stelle. /ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4093946