Gernsbach – Motorradfahrer schwer verletzt

Gernsbach (ots) – Ein 21-jähriger Motorradfahrer befuhr im Verlauf des Dienstagnachmittags die Kreisstraße (K3701) von Gernsbach kommend in Richtung Nachtigall. Ersten Ermittlungen nach verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über seine Honda und rutschte über die Gegenfahrbahn. Hier krachte die Maschine gegen eine Leitplankenhalterung und wurde in einen angrenzenden Graben geschleudert. Der junge Mann zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu, die stationär in einer örtlichen Klinik versorgt werden mussten.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3939306