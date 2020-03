Gernsbach – Motorradfahrerin schwer verletzt

Anzeige

Gernsbach (ots) – Kurz vor 15 Uhr kam es in Gernsbach in der Badener Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 58-Jahre alte Motorradfahrerin überholte nach bisherigen Erkenntnissen am Ortsausgang in Fahrtrichtung Baden-Baden einen vor ihr fahrenden Pkw und kollidierte hierbei mit dem entgegenkommenden Opel Astra eines 55-Jährigen. Durch die Kollision zog sich die 58-Jährige schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von ungefähr 26.000 Euro.

