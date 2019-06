Gernsbach – Mutmaßlicher Blumendieb ermittelt / Geschädigte gesucht

Anzeige

Gernsbach (ots) – Nach mehreren Diebstählen von Blumen auf dem örtlichen Friedhof haben die Beamten des Polizeireviers Gaggenau einen mutmaßlichen Langfinger ermittelt. Der Senior wurde am vergangenen Freitagabend von einer Frau dabei erwischt, wie er kurz vor 21 Uhr aus einem Grab Pflanzen herausriss und diese in eine Tüte steckte. Die Zeugin sprach den Mann auf sein verdächtiges Treiben an, nahm die Blume an sich und pflanzte sie zurück. Die Ermittler sind nun auf der Suche nach weiteren Geschädigten. Hinweise werden an die Telefonnummer: 07225 9887-0 erbeten.

