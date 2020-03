Gernsbach – Nur kurze Freude über Beute

Anzeige

Gernsbach (ots) – Bislang unbekannte Einbrecher haben am Montagabend gewaltsam die Zugangstür zu einem Supermarkt in der Hebelstraße überwunden und daraus eine drei Liter Flasche Whisky entwendet. Lange konnten sich die Eindringlinge nicht an ihrer flüssigen Beute erfreuen. Bei der Flucht ließen sie die im Holzfass gereifte Spirituose im Wert von 120 Euro auf den Boden fallen, sodass diese in ihre Einzelteile zerbrach. Der Sachschaden an der Tür wird auf etwa 1.000 Euro beziffert. Im Bereich der Gottlieb-Klumpp-Straße konnte eine Zeugin die Stimmen von mehreren jungen Personen wahrnehmen. Ob diesem mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten, ist derzeit unklar. Die Personen im geschätzten Alter von circa 20 Jahren sollen sich in eine Passage in Richtung Bleichstraße entfernt haben. Hinweise zu verdächtigen Personen werden unter der Rufnummer: 07225 9887-0 an die Ermittler des Polizeireviers Gaggenau erbeten.

