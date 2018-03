Gernsbach, Obertsrot – Beim Einbruch Auto gestohlen

Gernsbach, Obertsrot (ots) – Nach einem Einbruch in eine Firma in der Oberstroter Landstraße fahndet die Polizei nun nach einem VW Passat, den Unbekannte aus dem Unternehmen gestohlen haben. Zwischen Mittwochabend, 19:45 Uhr, und Donnerstagmorgen, 6 Uhr, drangen Unbekannte in das Verwaltungsgebäude ein und hebelten im Inneren über mehrere Stockwerke Bürotüren auf. Den Langfingern fielen dabei verschiedene Wertgegenstände, Bargeld und auch ein Autoschlüssel in die Hände. Mit diesem konnten die Verdächtigen einen in der Tiefgarage stehenden silbernen VW Passat entwenden. Mit dem etwa zehn Jahre alten Fahrzeug, an dem zu diesem Zeitpunkt die Kennzeichen RA-MM 136 angebracht waren, gelang ihnen im Anschluss die Flucht. Der Gesamtschaden lässt sich noch nicht beziffern. Nach einer Spurensicherung durch Kriminaltechniker haben die Beamten des Polizeireviers Gaggenau die Ermittlungen aufgenommen.

