Gernsbach – Ohne Fahrerlaubnis

Gernsbach (ots) – Ein jugendlicher Rollerfahrer ist am Mittwochabend in der Staufenberger Straße in das Visier der Ordnungshüter geraten. Der Heranwachsende bog aus der Rosenstraße kommend in die Staufenberger Straße ein, ohne auf den Verkehr zu achten. Auf die auffallend schnelle Fahrweise des jungen Mannes folgte dann eine genauere Überprüfung durch eine Polizeistreife. Das Gefährt des 15-Jährigen bringt es nach eigener Aussage auf rund 70 Stundenkilometer. Aufgrund der vorgenommenen Manipulation wurde das Zweirad fahrerlaubnispflichtig. Weil der „Nachwuchsfahrer“ lediglich eine Mofa-Prüfbescheinigung vorweisen konnte, gelangt er nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige.

