Gernsbach – Radfahrerin nach Sturz schwer verletzt, Zeugen gesucht

Gernsbach (ots) – Eine Radfahrerin hat sich bei einem Sturz am frühen Montagmorgen schwerste Verletzungen zugezogen. Die 48-Jährige war nach ersten Erkenntnissen um 5.40 Uhr auf der Von-Drais-Straße in Richtung Staufenberg unterwegs, als sie beim Abbiegen in die Jahnstraße mutmaßlich ohne fremdes Zutun zu Fall kam. Hierbei zog sich die Frau, die ohne Sturzhelm unterwegs war, so schwere Verletzungen zu, dass sie nach einer notärztlichen Erstbehandlung zunächst im Klinikum Rastatt und später in einem Karlsruher Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau und der Verkehrspolizeidirektion haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten mögliche Zeugen des Unfalls unter der Telefonnummer: 07221 680-0 um Kontaktaufnahme.

