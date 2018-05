Gernsbach – Radfahrerin nach Unfall schwer verletzt

Gernsbach (ots) – Eine 58-jährige Radfahrerin hat sich im Zuge eines Unfalls am frühen Donnerstagabend in der Casimir-Katz-Straße schwere Verletzungen zugezogen. Die Frau war kurz nach 19 Uhr mit ihrem Velo in Richtung Ortsmitte unterwegs. Hierbei wurde sie von einem nach links in den Kastanienweg abbiegenden Mazda einer 83-Jährigen angefahren. Durch die Kollision wurde die 58-Jährige über die Motorhaube auf die Windschutzscheibe und danach auf die Fahrbahn geschleudert. Die Beamten der Verkehrspolizeidirektion Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen unter der Telefonnummer: 07221 680-0 um Hinweise.

