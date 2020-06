Gernsbach – Reifenplatzer sorgt für Vollsperrung

Anzeige

Gernsbach (ots) – Ein Verkehrsunfall am heutigen Morgen gegen 8 Uhr sorgte auf der B462 in Höhe von Gernsbach-Obertsrot für eine zeitweise Vollsperrung während der Bergungsmaßnahmen. Nach ersten Ermittlungen sorgte ein Reifenplatzer an einem in Richtung Forbach fahrenden Sattelzug dafür, dass dieser nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hierdurch wurde das Geländer der dort parallel verlaufenden Murg auf einer Länge von ca. 100 m beschädigt. Zur Höhe des enstandenen Schadens können bislang keine Angaben gemacht werden. Der Lkw-Fahrer blieb hierbei unverletzt.

