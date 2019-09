Gernsbach – Sachbeschädigung

Anzeige

Gernsbach (ots) – Noch unbekannte Täter haben am Donnerstag zwischen 15 Uhr und 19.45 Uhr mehrere Stühle sowie ein Holztisch vor der Bühne des Kurparks in der Hildastraße beschädigt. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 150 Euro. Nach Zeugenangaben könnte es sich bei den Unbekannten um mehrere Jugendliche handeln, die sich im Anschluss von der Örtlichkeit entfernt hatten. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau ermitteln nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise werden an die Telefonnummer 07225 9887-0 erbeten.

