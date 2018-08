Gernsbach – Scheibe eingeschlagen und Rucksack entwendet

Anzeige

Gernsbach (ots) – Noch Unbekannte machten sich am vergangenen Mittwochnachmittag an einem im Langer Weg geparkten PKW zu schaffen und schlugen eine Scheibe ein. Der Wagen war in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 19.30 Uhr am Rondell nahe des Reha-Zentrums abgestellt, als die Besitzerin bei der Rückkehr feststellen musste, dass nicht nur ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro an ihrem Wagen entstanden war, sondern auch ein darin befindlicher Rucksack gestohlen wurde. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf etwa 400 Euro. Die Beamten des Polizeipostens in Gernsbach haben die Ermittlungen aufgenommen.

