Gernsbach – Spendenkasse gestohlen

Gernsbach (ots) – Besonders dreist war der mutmaßliche Diebstahl dreier Männer am Mittwochabend in einer Tankstelle in der Hörderner Straße. Die Unbekannten entwendeten während einer von ihnen gegen 21:30 Uhr einen Kauf tätigte, eine aufgestellte Spendenkasse und machten sich anschließend aus dem Staub. Das gesammelte Geld war für ein Tierheim bestimmt. Die Beamten des Polizeipostens Gernsbach haben die Ermittlungen aufgenommen. /ma

