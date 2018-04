Gernsbach – Streit mit Folgen

Gernsbach (ots) – Der Streit zwischen einem 20-Jährigen und seinem drei Jahre älteren Kontrahenten am Dienstagmittag endete in einer handfesten Auseinandersetzung. Gegen 17 Uhr war es in einem Unternehmen in der Hauptstraße zu der Meinungsverschiedenheit gekommen, in deren Verlauf der Tatverdächtige dem 23-Jährigen einen Faustschlag versetzt haben soll. Sein Opfer ging daraufhin zu Boden und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum nach Karlsruhe gebracht werden. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3919684