Gernsbach – Unfallflucht mit hohem Sachschaden

Offenburg (ots) – Nach einem bislang unbekannten Fahrzeugführer, fahnden die Beamten des Polizeireviers Gaggenau seit diesem Freitag (22.05.2020) in Gernsbach. Auf dem Parkplatz eines SB-Einkaufsmarktes in der Schwarzwaldstraße, hatte der Unfallverursacher beim Ein- oder Ausparken, einen erheblichen Schaden an der linken Fahrzeugseite eines grauen VW-Passat mit Rastatter Zulassung verursacht. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von ca. 1.000 Euro zu kümmern, verließ der verantwortliche Fahrzeugführer den Parkplatz. Der gesamte Sachverhalt ereignete sich in der kurzen Abwesenheit des Pkw-Besitzers zwischen 12.15 – 12.25 Uhr. Aufgrund der Spurenlage am beschädigten Fahrzeug, könnte es sich bei dem Verursacher um ein Fahrzeug mit heller (weiß, grau oder silberner) Wagenfarbe gehandelt haben. Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt das Polizeirevier Gaggenau unter Telefon 07225 / 9887-110 entgegen.

