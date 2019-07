Gernsbach – Unfallflucht, Zeugen gesucht

Anzeige

Gernsbach (ots) – Ein bislang unbekannter Lenker eines Sattelzuges war am Mittwochmittag auf der L78 von Baden-Baden kommend in Richtung Gernsbach unterwegs. Da der Auflieger des Schwergewichts nach ersten Erkenntnissen gegen 15.15 Uhr in einer Linkskurve zu weit auf die Gegenfahrbahn geriet, mussten zwei entgegenkommende Verkehrsteilnehmer eigenen Angaben nach eine Vollbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei kam ein 21-jähriger Motorradfahrer zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Unfallverursacher suchte derweil das Weite. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen aufgenommen und sind nun auf der Suche nach Zeugen. Hinweise werden an die Telefonnummer: 07225 9887-0 erbeten.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4326231